Ahmet mi, Nzonzi mi?

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkacağı ilk 11 ve tercih edeceği sistem henüz netleşmedi. Sarı-kırmızılılar üçlü savunma ile oynarsa Donk ve Marcao'nun yanında Ahmet Çalık görev yapacak. Üçlü orta saha dizilişinde ise Nzonzi'ye kadroda yer açılacak. Fatih Terim, Trabzon yolculuğu öncesi Florya'da yapacağı son taktik çalışmada ilk 11'ini belirleyecek. Derbide Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli ve Adem Büyük'ün formaları garanti.
A PLANI 4-3-3
Mariano
Donk
Marcao
Emre T.
Lemina
Nzonzi
Belhanda
Feghouli
Adem
Ömer
B PLANI 3-5-2
Muslera
Donk
Ahmet
Marcao
Mariano
Belhanda
Lemina
Ömer
Emre
Feghouli
Adem
MELO'YA ÖZEL DAVET
Başakşehir maçında Harry Kewell'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan Galatasaray iki hafta sonra Ankaragücü ile oynanacak maça eski oyuncusu Felipe Melo'yu davet etti. Melo, 14 Aralık'ta taraftarla buluşacak.