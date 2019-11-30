Ahmet mi, Nzonzi mi?

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkacağı ilk 11 ve tercih edeceği sistem henüz netleşmedi. Sarı-kırmızılılar üçlü savunma ile oynarsa Donk ve Marcao'nun yanında Ahmet Çalık görev yapacak. Üçlü orta saha dizilişinde ise Nzonzi'ye kadroda yer açılacak. Fatih Terim, Trabzon yolculuğu öncesi Florya'da yapacağı son taktik çalışmada ilk 11'ini belirleyecek. Derbide Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli ve Adem Büyük'ün formaları garanti.MarianoDonkMarcaoEmre T.LeminaNzonziBelhandaFeghouliAdemÖmerMusleraDonkAhmetMarcaoMarianoBelhandaLeminaÖmerEmreFeghouliAdemBaşakşehir maçında Harry Kewell'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan Galatasaray iki hafta sonra Ankaragücü ile oynanacak maça eski oyuncusu Felipe Melo'yu davet etti. Melo, 14 Aralık'ta taraftarla buluşacak.