Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı A grubunu değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı.