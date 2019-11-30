Destek zirvesi

Yönetime geldiğinde beklediğinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mayıs ayına kadar 470 milyon TL'lik gelir-gider açığını azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Çebi ve ekibi kaynak arayışında. Geçtiğimiz günlerde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'yı makamında ziyaret eden Çebi, iş dünyasıyla da yakın temas halinde.
RAHMİ KOÇ'TAN ZİYARET
Hafta içinde Başkan Çebi'nin ofisinde iş dünyasının önemli isimlerini ağırladığı kaydedildi. Yöneticilerin de katıldığı görüşmede başkanın, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek destek istediği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi, dün ise Vodafone Park'taki başkanlık makamında divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı.
İkili, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Çebi, Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.