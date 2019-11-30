Destek zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Yönetime geldiğinde beklediğinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mayıs ayına kadar 470 milyon TL'lik gelir-gider açığını azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Çebi ve ekibi kaynak arayışında.Hafta içinde Başkan Çebi'nin ofisinde iş dünyasının önemli isimlerini ağırladığı kaydedildi. Yöneticilerin de katıldığı görüşmede başkanın, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek destek istediği öğrenildi.İkili, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Çebi, Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.