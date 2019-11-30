Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Destek zirvesi

Destek zirvesi

Başkanı , iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen buluşmada, yöneticiler kulübün ekonomik sıkıntılarını dile getirerek destek çağrısında bulundu

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Destek zirvesi
Yönetime geldiğinde beklediğinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mayıs ayına kadar 470 milyon TL'lik gelir-gider açığını azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Çebi ve ekibi kaynak arayışında. Geçtiğimiz günlerde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'yı makamında ziyaret eden Çebi, iş dünyasıyla da yakın temas halinde.

RAHMİ KOÇ'TAN ZİYARET
Hafta içinde Başkan Çebi'nin ofisinde iş dünyasının önemli isimlerini ağırladığı kaydedildi. Yöneticilerin de katıldığı görüşmede başkanın, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek destek istediği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi, dün ise Vodafone Park'taki başkanlık makamında divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı. İkili, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Çebi, Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Destek zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN