Haydi Türkiyem şansın bol olsun

DEMİRAL

11'DE

EURO

PLAY-OFF'TAN

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş ve talebelerinin tarih yazarak kazandığı Avrupa Şampiyonası finalleri için artık kura günü… Fransa'nın ardından grubumuzu 2. sırada tamamlayarak EURO 2020 bileti alan24 ülkenin 4 torbaya ayrılacağı kura çekiminde Türkiye, 3. torbada yer alacak. Avrupa Şampiyonalarının 60. yılı olması nedeniyle turnuva 12 ülkede gerçekleştirilecek.Kura çekimi TRT Spor'dan ekranlara gelecek.TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı tüm rakiplerin kendilerinden çekindiklerini söyledi. Fransızların Türkiye'yi istemediklerini belirten Yardımcı, "Fransız yetkililer ile kurayı konuştuk. BizeYeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler. İzlanda ile hep aynı gruba düştük, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz" dedi.Juventus forması giyen Merih Demiral, A Milli Takım'daki performansı ile Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 21 yaşındaki oyuncumuz EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'ine seçilirken, en iyi takım şu isimlerden oluştu: Pyatov (Ukrayna), Ramos (İspanya), MERİH DEMİRAL (TÜRKİYE), Sigurdsson (İzlanda), Kousoulos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Wijnaldum (Hollanda), Zahavi (İsrail), Sterling (İngiltere), Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).EURO 2020 öncesinde UEFA, bir önceki turnuvaya göre primlere %25 zam yaptı...9.25 milyon Euro750 bin Euro1.5 milyon Euro2 milyon Euro4 milyon Euro5.5 milyon Euro10 milyon Euro34 milyon EuroPlay-off etabındaİzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan,Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlandaCumhuriyeti,İskoçya-İsrailve Norveç-Sırbistan,iseGürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Elemeusulü yapılacak maçların kazananları,grup birincisi olarak finallere kalacak.İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanyaHollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, RusyaTürkiye, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, ÇekyaFinlandiya, Galler, 4. torbaya gelecek diğer 4 takım, play-off maçları sonrasında belli olacak.Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'ndan daha zor bir turnuva.Turnuvaya iyi hazırlanıp maksimum performans gösterip, olur ya ilk maçı kaybetseniz bile vazgeçmemeniz gereken çetin bir futbol bayramı. Bu yüzdendemenin bir manası yok. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya maç kaybetmeden gidiyoruz.Kabul edelim o tarihte son vuruş yapacak çok fazla alternatifimiz vardı. Turnuvalarda az gol yiyen takım olmak çok mühimdir. Bu çizgiyi tutturduk.Bunun için Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin turnuvada büyümesi gerekir.Gurbetçilerimizin yoğun olduğu Orta Avrupa'da, Almanya veya Hollanda'da oynamak elbette lehimize. Farklı bir vize isteyen İngiltere ve uzak İspanya'ya (Bilbao) gitmezsek iyi olur. Bunun yanında Türkiye'den vize istemeyen Rusya'da da büyük destek bulabiliriz.2016'da tribün desteğimiz eksik değildi.Siz hazır olmazsanız arkanızda 100 bin kişi de olsa nafile.