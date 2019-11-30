Kruse 11’de, Vedat yedek

BUGÜN NELER OLDU

LİGDE geçen hafta Yeni Malatya ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sona eren Max Kruse ve Vedat Muriqi, son antrenmanda takımla çalıştı ve İzmir kafilesine dahil edildi. Maç öncesi son durumlarına bakılacak olan oyunculardan Kruse'nin 11 başlayacağı, Vedat'ın ise kulübede olacağı gelen haberler arasında.Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci ile başlayacağı öğrenildi.FENERBAHÇE, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı.