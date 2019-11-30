Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray kaptı

Ara transfer dönemi için düğmeye basan Galatasaray, ilk hamlesini sol beke yaptı ve Milan'dan Ricardo Rodriguez ile görüşmelere başladı. Monaco'da mutsuz olan Onyekuru'yu tekrar kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerlilere de yöneldi. Listenin ilk sırasında Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta sahası Mert Hakan Yandaş yer alıyor.

TÜRK TELEKOM'DA BULUŞACAKLAR

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Mert Hakan için Galatasaray somut adım attı ve Sivasspor'un kapısını çaldı. Sarı- kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak 25 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında 750 bin Euro bonservis ödemeye hazır. Mert Hakan'ın menajerine de haftaya Türk Telekom Stadı'nda randevu verildi. Devre arasında Seri'yi geri göndermeyi ve Belhanda'yı satmayı planlayan Galatasaray, 8 ve 10 numara olarak görev yapabilen Mert Hakan'ı kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacak.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Bu sezon 4 gol-1 asistlik performans sergileyen 1994 doğumlu oyuncu, Sivasspor'la sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı. A Milli Takım'a Ömer Bayram dışında kimseyi gönderemeyen Galatasaray, Mert Hakan takviyesiyle yerli kalitesini artıracak.