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’nin muhtemel rakipleri: Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi hangi kanalda ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri de belli olmuştu. Dev turnuva öncesi futbol severler kura çekimini heyecanla beklemeye başladı. ‘’EURO 2020 kura çekimi ne zaman’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, EURO 2020 kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ’nin muhtemel rakipleri!

Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:28
Türkiye’nin muhtemel rakipleri: EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi hangi kanalda ne zaman, saat kaçta?

'de 'nin rakipleri heyecanla bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunu ikinci sırada tamamlayarak uzun bir aranın ardından bu turnuvada mücadele verecek olan ay yıldızlıların muhtemel rakipleri belli olmuştu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura çekimi ile Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli olacak. . ''EURO 2020 kura çekimi ne zaman'' sorusunun cevabı da merakla araştırılmaya başladı. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Konu ile ilgili diğer tüm ayrıntılar da belli oldu.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020'DE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri ve merak edilen tüm bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

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