EURO 2020 ne zaman başlıyor? Turnuvanın açılış maçı İtalya Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen kuraların ardından 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grupları belli oldu. Kuraya göre milli takımımızın EURO 2020 A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Eşleşmelerin belli olmasının ardından milli takımımızın ve turnuvanın fikstürü araştırılmaya, "EURO 2020 ne zaman başlıyor?" sorusu, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Turnuvanın açılış maçında Ay Yıldızlılar ile İtalya karşı karşıya gelecek. Peki İtalya Türkiye maçı hangi tarihte oynanacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran'da İtalya'da start alacak. A Grubu'ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak finaller, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.

Türkiye'nin EURO 2020 fikstürü;