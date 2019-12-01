BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı. İlk kez başkan sıfatıyla divan kurulunda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, mazbatayı aldıktan sonra kulüpte vahim bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi. Çebi,Önümüzdeki 2-2.5 yılın 1.5 milyar TL zararla kapatılacağını düşünüyorum. Bütün gelirlerimiz temlikli. 1 kuruş bize akan bir şey yok. Bankaya yatan paradan 1 kuruş alamıyoruz. Ben şimdi ayda 10-15 milyon Euro'yu nereden bulacağım. Evet beyler durum çok acı.Ben emanete ihanet edemem. Hentbol yılda 10 milyon TL zarar yapıyor. Bu şimdi amatör mü oluyor? Ayda 3-5 bin TL'ye oynasınlar, yok.. Bu mu amatör arkadaş? Ben amatöre el atacağım, oraları düzelteceğim. Oradan yolunu bulacak menajerleri, amatör adı altındaki sporcuları kabul etmiyorum. Beğenmiyorsanız yapacak bir şeyim yok.ÇEBI, Fikret Orman dönemindeki görev süreci ile ilgili eleştirilere de şu cevabı verdi: "İlk 4 sene için söylenebilecek bir şey yok. Hesabımı da herkese verebilirim. Son 3 yıl neler yaşadım, yorumu size bırakıyorum. İcra kurulunda Kartal Yuvaları'ndan sorumlu arkadaşa soruyorum, 'Stoklar ne durumda?' diye. 'Biz o konuları başkanla konuşuyoruz. Burada gündem yoğun olsun istemiyorum' diyor. BJK TV masraflarını soruyorum, "Biz onu başkanla hallediyoruz" diyorlar. Transferle görevli arkadaşlara 'Ne yaptınız?" diye soruyorum. "Efendim, size bilgi verilmemesi konusunda başkan ve transfer komitesi başkanı tarafından talimat aldık. Yoksa kovuluruz' cevabını veriyorlar. 'Arkamızdan sallamasın, sallarsa onu yıpratırız' demişler. Ben önce Allah'a sonra size emanetim. Buyursun, yıpratsınlar. Yapılan erken seçimler, benim buradan bertaraf edilmem adına yapılmıştır. Bana 'Ağabeyim' diyen başkan, benim olmadığım kurulda seçim kararı alıyor, haberim yok. Konu bertaraf edilmemse evet, 1.5 yılda başardınız…"BEŞIKTAŞ Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün toplam borcunu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olarak açıkladı. Tuncel, bu borcun 598 milyon 972 bin 426 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti. Beşiktaş'ta 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulda borç miktarı 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurulmuştu.CAMIANIN birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyleyen Çebi, "Ben etten kemikten yapılmışım. İki ayağım, iki kolum var.Beşiktaş'ta herkes birleşmek zorunda. Dargınlık ve kızgınlık bitsin. Artık bir ve beraber olalım, geçmişi kapatalım.şeklinde konuştu.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı. Kartal motifleriyle bezenmiş ve 1903 parçadan üretilmiş olan motosikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından Çebi'ye teslim edildi.