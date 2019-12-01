Fırtınalar kopacak

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de son 13 maçları berabere bitmeyen Trabzonspor ile Galatasaray bugün 128. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 127 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor. Saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Ali Palabıyık.Palabıyık 2012'de de o dönem Trabzonspor'un pilot takımı olan 1461 Trabzon'un Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 2-1 yendiği maçın hakemiydi. İki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Fatih Terim'in de birbirlerine karşı birer galibiyeti var. Trabzonspor ayrıca Karaman yönetiminde derbilerde 8 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzonsporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi ve biletleri tüketti.