Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Guardiola, 'yü istiyor

İngiliz ekibi , devre arası transfer döneminde Leicester City'de forma giyen milli futbolcu 'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında Çağlar'ın Teknik Direktör 'nın da istediği profilde bir savunmacı olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 17:38
Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İngiliz ekibi , resmi internet sitesinden yer alan medya takip merkezi bölümünde Leicester City'de oynayan milli futbolcu transfer haberini kullandı.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN