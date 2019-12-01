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İtalya Serie A'da liderlik koltuğu el değiştirdi - Inter 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

14. hafta karşılaşmaları kapsamında Inter, evinde konuk ettiği 'ı 2-1'lik skorla devirerek, 'un puan kaybettiği haftada galip gelerek ligde 1. sıraya yükseldi. İşte maçın detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.12.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 23:15
İtalya Serie A'da liderlik koltuğu el değiştirdi - Inter 2 - 1 SPAL (MAÇ SONUCU)
Juventus'un puan kaybettiği haftada Inter, SPAL'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği SPAL'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak, puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.

Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

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İtalya Serie A'da liderlik koltuğu el değiştirdi - Inter 2 - 1 SPAL (MAÇ SONUCU)
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