Kupada salı gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük