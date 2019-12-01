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Kupada salı gününün hakemleri belli oldu

'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.12.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:38
Kupada salı gününün hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

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Kupada salı gününün hakemleri belli oldu
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