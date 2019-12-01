Şenol Güneş’i ben de istedim

BUGÜN NELER OLDU

Mircea Lucescu, 'temelini attım' dediği A Milli Takım'la ilgili EURO 2020 kura çekiminin yapıldığı Bükreş'te'a konuştu. Halefi Şenol Güneş'in başarısının alkışa değer olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Bazı gazeteler kovulduğumu yazdılar. Kovulmadım. Ben ayrıldım.Sayın Yıldırım Demirören'le Şubat'ta konuştum.Şenol Güneş'in gelmesi konusunda ben de tavsiyede bulundum. Şenol hocanın getirdiği devamlılık ve sonuçlandırma ile alkışı hak ediyor."Milli Takımı ile 8 resmi maça çıkan ve 2 galibiyet alıp 5 kez de mağlup olan Mircea Lucescu, kendisini başarılı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:Çok iyi de bir hocaları var.Türk oyuncususun güvenilmeye ihtiyacı var.Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve diğerlerini yetiştirdim. Türkiye'nin gruptan çıkması büyük dileğimiz. Şampiyonadaki favori Almanya. Ama benim favorim İngiltere."