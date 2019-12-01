THY’den özür diledik

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı ve külübün rakam rakam zararını açıkladı: "THY, hem yurt içi hem de dışında önemli bir sponsor. THY, Beşiktaş'a sponsor değil, sizce nasıl oldu? Gittik kulübümüz adına özür diledik.Kombinede hayal kırıklığı yaşadık. Yeniden satışa çıkarılanların 732'si satıldı. Basketbol kombinelerinin satış adedi 73. Bankalar Birliği'ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var, vergi taksidi de 5 milyon TL. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz. Bu anlaşmanın sürdürülebilirliği bu ahval ve şerait içinde çok zor. Beşiktaş'ın şu an süren davası 143. 21 Ekim itibarıyla başlamış 128 icra takibi vardı. Görevi devraldıktan sonra 40 gün içinde 25 icra takibi geldi.