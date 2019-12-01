Yiğido silindir gibi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor fırtınası devam ediyor... Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, dün sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirve koltuğunu bırakmadı.Malili oyuncunun son anlarda attığı bir gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.Ligde son 3 maçını da kaybeden Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.AYTEMIZ Alanyaspor dün Ankaragücü'ne patladı... Bahçeşehir Stadı'nda oynanan maçta 5-0 kazanan Akdeniz temsilcisinde hat-trick yapan Djalma Campos, bir de asist yaparak yıldızlaşırken, Bakasetas da iki kez ağları havalandırdı. 4 maçlık galibiyet hasreti biten Alanya, puanını 22 yaptı. 5 maçtır kaybeden A.Gücü ise 9 puanda kaldı. Bu arada Alanya'da Cisse, kulübede sarı kart görerek G.Saray maçında cezalı duruma düştü.İTTIFAK Holding Konyaspor, dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildi. Ev sahibinin gollerini Oğulcan, Aminu ve Sasse attı. Konya'nın sayısı Milosevic'den geldi. Son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Konya'da teknik direktör Aykut Kocaman, "Durum değerlendirmesi yapacağız" diyerek istifa sinyali verdi.liderliğe taşıyan teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, bunun da başarıda büyük payı olduğunu söyledi. Oyuncularına teşekkür eden Çalımbay, "Önemli olan bunu sonuna kadar devam ettirmek. Elimizden geleni yapacağız.dedi.kalan 12 haftada her maçta gol atma başarısı gösteren tek takım olan Sivasspor, aynı zamanda geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkartan takımdı. Dün 17 dakikada 2-0'ı bulunca Kasımpaşa'nın işinin kalan dakikalarda ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz.Kemal Özdeş, üretemeyen ve en uçta etkisiz kalan takımını, iki değişiklikle ikinci yarı başlarken ayağa kaldırmaya çalıştı ama Sivas'ın sağlam defansı ve geçiş oyununu çok iyi oynayan futbolcuları, İstanbul ekibini sürekli geriye koşturup yordular. Emre Kılınç ve Mert Hakan transferin gözde isimleri olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Bu oyunlarını devam ettirirlerse EURO 2020'ye ismi olan ama cismi olmayan futbolcuların yerine giderler.