Yüksek gerilim

Hakem kararlarının damga vurduğu Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, taraftarlarla tartıştı... Protokolde maçı takip eden ve üst üste kaçan pozisyonlarda büyük heyecan yaşayan Koç, Göztepe'nin penaltısının tekrar ettirilmesiyle çileden çıktı. Bu sırada ev sahibi taraftarlar, Başkan Koç'a laf attı. Bu tavra sinirlenen F.Bahçe Başkanı da taraftarlara tepki gösterince olay büyüdü. Araya giren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, önce taraftarları uyardı, ardından da Koç'u sakinleştirdi. Çok kızgın olduğu gözlenen Ali Koç, protokoldeki yerini terk etti.
KALP KRİZİ GEÇİRTECEK MAÇ
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil maç sonrası enteresan bir 90 dakika olduğunu belirterek, "Başkan Koç'a da söyledim, tam kalp krizi geçirtecek bir karşılaşmaydı. Bir gerginlik yaşandı ama bunları büyütmeye gerek yok. Her maçta olabilecek şeyler"
dedi.