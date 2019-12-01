Yüksek gerilim

BUGÜN NELER OLDU

Hakem kararlarının damga vurduğu Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, taraftarlarla tartıştı... Protokolde maçı takip eden ve üst üste kaçan pozisyonlarda büyük heyecan yaşayan Koç, Göztepe'nin penaltısının tekrar ettirilmesiyle çileden çıktı. Bu sırada ev sahibi taraftarlar, Başkan Koç'a laf attı. Bu tavra sinirlenen F.Bahçe Başkanı da taraftarlara tepki gösterince olay büyüdü. Araya giren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, önce taraftarları uyardı, ardından da Koç'u sakinleştirdi.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil maç sonrası enteresan bir 90 dakika olduğunu belirterek,dedi.