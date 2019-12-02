Beşiktaş Kayserispor | CANLI

Süper Lig 13. hafta maçı önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Beşiktaş ile Kayserispor yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Öte yandan kıran kırana geçecek karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun Beşiktaş Kayserispor maçı canlı! şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı canlı nasıl takip edilir? İşte Süper Lig 13. hafta maçı canlı takip linki, yayıncı kuruluşu ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR | CANLI

Beşiktaş Kayserispor maçı canlı takip linki ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

BEŞİKTAŞ 2 - 0 KAYSERİSPOR

İŞTE MAÇIN 11'LERİ...

Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou Diaby, Burak.

Kayserispor: Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Şamil, Hasan, Mensah, Djedje, Emre Demir, Adebayor.