Keçiörengücü evinde yenilgiyi unuttu

Bu sezon play-off potasını yakından takip eden Keçiörengücü, hafta sonu Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda oynadığı son 33 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Mor Menekşeler ligdeki son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Afjet Afyonspor'a karşı 2-1'lik skor ile aldı.



2018-2019 SEZONUNDA AKTEPE STADI'NDA HİÇ YENİLMEDİ

Şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda, Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 maçın 12'sinde rakiplerine puan dahi vermeyen Başkent ekibi, çıktığı 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Mor Menekşeler, evinde yenilgi yüzü dahi görmediği 2018-2019 sezonunda topladığı 76 puan ile o sezon profesyonel liglerde toplanan en yüksek puanı elde ederek başka bir rekora da imza attı.