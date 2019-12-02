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haftanın 11'inde

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 04'te forma giyen milli futbolcu , 13. haftada Union Berlin'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından en iyi 11'e seçildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 2.12.2019 14:30
Ozan Kabak haftanın 11'inde

Kicker dergisi, Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü hazırlayan Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçmesinin yanında, "maçın oyuncusu" olarak da gösterdi.

Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.

Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi.

Milli futbolcu, Schalke 04-Union Berlin maçında 90 dakikada forma giymişti.

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Ozan Kabak haftanın 11'inde
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