Tarihi tersten yazıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen F.Bahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. F.Bahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.



BU TABLO İLE ŞAMPİYONLUK HAYAL

Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı.







HASAN ALİ'DE YIRTIK ŞOKU!

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle son anda Göztepe maçının kadrosundan çıkarılan sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın dün çekilen MR'ının sonucu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Hasan Ali'nin çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildiği belirtilirken, dünkü çalışmada da Mevlüt ile birlikte özel olarak çalıştı. Tecrübeli futbolcunun cuma günü oynanacak Gençlerbirliği maçında da görev yapamayacağı ifade edildi.



SOLA İKİ ADAY

Dirar'ın da sarı kart cezalısı durumuna düşmesi ile Fenerbahçe'de sol bek pozisyonu büyük sıkıntı oldu. Teknik direktör Yanal'ın bu mevkide G.Birliği maçında Gustavo ya da Tolga'ya görev vermesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU