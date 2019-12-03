Altın Top 6. kez Messi’nin

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi kazandı. Paris'te France Football dergisi tarafından düzenlenen törende kariyerinde 6. kez bu ödüle layık görülen Arjantinli yıldız, Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu unvanını elde etti. Lionel Messi, 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'yu da sollamış oldu. Oylamada Liverpool'dan Virgil van Dijk ikinci, Juventus'tan Cristiano Ronaldo üçüncü, Liverpool'dan Sadio Mane dördüncü sırayı aldı. Üçüncü sırada kalan Ronaldo ödül törenine katılmadı.