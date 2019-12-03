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ve de sosyal medyadan sitem etti

Giriş Tarihi: 3.12.2019
BAŞAKŞEHIR ve Göztepe, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, maç görüntülerini sosyal medyada paylaşmama konusunda yayıncı kuruluşa sitem etti. Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir, "Clichy'nin gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik" yazarak İngiltere Premier Lig'den eski bir görüntü paylaştı. Göztepe ise "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak veriyoruz" ifadelerini kullanarak Berkan'ın golünün çizimini paylaştı.
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Başakşehir ve Göztepe de sosyal medyadan sitem etti
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