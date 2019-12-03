Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş ligin altını üstüne getirdi

ligin altını üstüne getirdi

Sezona kötü başlayan ve ilk 6 haftada küme düşme hattına inen Kartal, Alanyaspor galibiyeti ile başlayan 7 maçlık süreçte topladığı 19 puanla zirveye kanat açtı

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Beşiktaş ligin altını üstüne getirdi
Ligin ilk 6 haftasını 16'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş sonrasında oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 19 puanla ilk üçe yerleşti. Kartal bu sürecin en başarılı ekibi olmayı başarırken, Avrupa düzeyinde de öne çıktı. İşte Beşiktaş'ın dikkat çekenleri:
* Ekim ayından bu tarafa maç başına 2.66 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, majör ligler hesaba katıldığında 116 takım içinde en iyisi oldu.
* Avrupa'da yedi maçta sadece 2 gol yiyen Beşiktaş'tan daha formda bir kale performansına sahip ekip bulunmuyor.
* Karius bu sezon 12 maça çıkıp bunların 6'sında kalesini gole kapatıp yüzde 50'lik başarı yakaladı; bu yüzdeyle Avrupa'da iki numaraya yerleşti.
* 13.haftalar itibarıyla 2017-18 sezonunda 21, 2018-19 sezonunda 23 puan toplayan Beşiktaş, bu yıl 24 puan topladı.
* Beşiktaş dün Kayseri ağlarını da boş geçmezken evindeki son 35 maçta da rakip fileleri sarsmayı başardı.
* Dün gece daha ilk yarıda ligin isabetli şut (9) rekorunu kırarken, 90 dakikayı da toplam 24 şut ve 13 isabetle bitirip, rekorunu geliştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ligin altını üstüne getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN