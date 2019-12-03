Beşiktaş ligin altını üstüne getirdi

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk 6 haftasını 16'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş sonrasında oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 19 puanla ilk üçe yerleşti. Kartal bu sürecin en başarılı ekibi olmayı başarırken, Avrupa düzeyinde de öne çıktı. İşte Beşiktaş'ın dikkat çekenleri:* Ekim ayından bu tarafa maç başına 2.66 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, majör ligler* 13.haftalar itibarıyla 2017-18 sezonunda 21, 2018-19 sezonunda 23 puan toplayan Beşiktaş, bu yıl 24 puan topladı.* Beşiktaş dün Kayseri ağlarını da boş geçmezken evindeki son 35 maçta da rakip fileleri sarsmayı başardı.* Dün gece daha ilk yarıda ligin isabetli şut (9) rekorunu kırarken, 90 dakikayı da toplam 24 şut ve 13 isabetle bitirip, rekorunu geliştirdi.