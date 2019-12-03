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Denizlispor'da alacaklarını isteyen kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden 'da geçen seneden kalan alacakları için TFF'ye başvuran kadro dışı bırakıldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.12.2019 13:30
Denizlispor'da alacaklarını isteyen Kerem Can Akyüz kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.

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Denizlispor'da alacaklarını isteyen Kerem Can Akyüz kadro dışı
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