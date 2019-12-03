İşte Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikenin detayları

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Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.İşte ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tabloyuaçıklıyor...TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı. Kulüpler,Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin 081 TL. Sarı- lacivertlilerin 31.10.2019 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri ise 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL)...Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, futbol takımı gider bütçesi, TFF'nin verdiği limitin neredeyse iki katı. İşte bu limit aşımı nedeniyle TFF ile Fenerbahçe arasında aralık ayında bir görüşme yapılacak.TFF yönetimi, talimatın yeni uygulanacak olması dolayısıyla bu sezon sonuna kadar kulüplere yüzde 30 limit aşımı hakkı tanıdı. Yani Fenerbahçe bu yılki futbol takımı giderini 268 milyon 360 bin 405 TL'nin altına indirirse ceza almayacak. Aksi takdirde ise talimata göre yaptırım kaçınılmaz. TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak. Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek.anarya, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile oynanan kupa yarı finalinde çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alamayacak. Ceza da bu karşılaşmayla tamamlanacak. Sarı-lacivertliler 4. turdan başladığı kupadaTFF 1. Lig ekibi İstanbulspor iseFenerbahçe'de Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. Kasımpaşa karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Isla ise takıma dönüyor.