Kuzeyin kralı Alexander Sörloth tacı istiyor

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Taraftarın 'Kuzeyin Kralı' lakabını taktığı Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, berabere biten Galatasaray maçında attığı golle büyük alkış aldı.Karadeniz ekibinde lig ve Avrupa'da 21 maçta görev yapan2 yıllığınakiraladığı Sörloth için Crystal Palace'a her yıl için 750 bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ile Norveçli'nin bonservisini alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu da G.Saray maçı sonrası bu konu hakkındaki sorulara, "2 sene sonra 6 milyon Euro vereceğim oyuncuya şimdi niye o parayı vereyim" diyerek transferde acele etmediklerini ortaya koydu.Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli oyuncu da Erce Kardeşler'in koruduğu kaleye gol attı.