Kuzeyin kralı Alexander Sörloth tacı istiyor

Taraftarın 'Kuzeyin Kralı' lakabını taktığı Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, berabere biten Galatasaray maçında attığı golle büyük alkış aldı. Kariyerinin en formda günlerini yaşayan 23 yaşındaki yıldız, ligde 8 kez ağları havalandırarak gol krallığı yarışında 9'ar gollü Adis Jahovic (Yeni Malatya) ve Papiss Cisse'nin (A.Alanya) ardından üçüncü sıraya geldi.
Karadeniz ekibinde lig ve Avrupa'da 21 maçta görev yapan Sörloth, rakip ağlara toplamda 10 gol bırakırken 4 asist yaptı.
İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI
2 yıllığına
kiraladığı Sörloth için Crystal Palace'a her yıl için 750 bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ile Norveçli'nin bonservisini alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu da G.Saray maçı sonrası bu konu hakkındaki sorulara, "2 sene sonra 6 milyon Euro vereceğim oyuncuya şimdi niye o parayı vereyim" diyerek transferde acele etmediklerini ortaya koydu.
TAKTİK TUNÇ'TAN GOL SÖRLOTH'TAN
Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli oyuncu da Erce Kardeşler'in koruduğu kaleye gol attı.