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kimdir ve kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya nereli, hangi mevkide oynuyor?

'nin İstanbulspor'la oynadığı maçında öne çıkan isimlerden birisi de genç oyuncu oldu. 82. dakikada Isla'nın yerine giren oyuncu, sadece 7 dakika sonra Zajc'a yaptığı asistle göz doldurdu. Hâl böyle olunca da, gelecek vaad eden isim hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte, Muhammed Gümüşkaya'nın hayatı ve tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 23:04
Muhammed Gümüşkaya kimdir ve kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya nereli, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken; maçtan öne çıkan futbolculardan birisi de sarı lacivertlilerin gelecek vaad eden oyuncusu Muhammed Gümüşkaya oldu. Mauricio Isla'nın yerine 81. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, 7 dakika sonra Zajc'in attığı goldeki asisti ile geceye damga vurdu. Bilindiği gibi, Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Muhammed Gümüşkaya ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklamıştı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. 1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Sırasıyla U14, U15, U16, U17 kategorilerinde forma giyen Muhammed, hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabiliyor.

U17'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Piyasa değeri 75 bin euro olan Muhammed, milli formayı altyaş gruplarında 18 kez giydi.

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