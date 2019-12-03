‘Şampiyonluğun en büyük adayıyız’

ADEBAYOR

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri ağlarını iki kez sarsan Burak Yılmaz, takımın yavaş yavaş birbirine alıştığını söyledi: "Çok iyi oynadık. İlk yarı maçı koparttık. Her zaman ciddi olmalıyız ve atabildiğimiz kadar atmalıyız. Çok eleştirildik ama yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz."Karşılaşmayı 25 bin 913 taraftar Vodafone Park'ta takip ederken, bu sayı Beşiktaş adına sezonun en az seyircili ikinci karşılaşmasıydı.MALI sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Kayserispor, dün oynanan maçın ardından zorunlu ayrılıklarla karşı karşıya kaldı. İlk ayrılan isim takımın yıldızı ve dün tek golü atan isim Adebayor oldu. Golcü futbolcu, "Kayserispor benim için bitti. Takımdan ayrılma kararı aldım. Burada güzel arkadaşlıklarım oldu. Kayserispor'u unutmayacağım.. Onları takip etmeye devam edeceğim" dedi. Bu arada Umut Bulut'un da takımdan ayrılacağı öğrenildi.