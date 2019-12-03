Trabzonspor'un final sıkıntısı

Galatasaray karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1'lik skorla sahadan ayrılan Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ekipleri arasına da adını yazdırdı. Rakipleri karşısında üstünlük sağladığı 11 mücadelenin 5'ini kazanamayıp (4 B, 1 M) toplam 11 puan kaybeden bordo-mavili ekip, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 takım içinde adını 9. sıraya yazdırdı.
İlk sırada 14 puan yitiren Alman ekibi Düsseldorf yer aldı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 2 KEZ FIRSAT TEPTİ
Maç içinde yaptığı hamleler nedeniyle tepki toplayan Ünal Karaman'ın ekibi, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1'e razı gelirken, Sivasspor maçında ise 1-0 öne geçtiği halde 2-1 kaybetti.
Trabzonspor, evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında da iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik skorla maçı tamamladı. Medipol Başakşehir maçında 1-0'dan oyunu koruyamadı, önce 2-1 geriye düştü, sonrasında 2-2 ile sahadan ayrıldı.
LİVERPOOL'UN UĞURCAN ISRARI İSTİYOR
İngiliz devi Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. 23 yaşındaki kaleciyi takip eden kırmızıların, sezon sonu bordo-mavililerin kapısını çalacağı öğrenildi. Liverpool'un, genç eldiven için 20 milyon Pound (148 milyon TL) civarında bir bonservis bedeli düşündüğü iddia edildi.
STURRİDGE İLE ÖZEL ZİRVE
Kupada yarın Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Sturridge dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. G.Saray maçında kadroya alınmasına rağmen oyuna girmeyen tecrübeli futbolcu ile Karaman özel görüşerek durumu hakkında bilgi aldı ve tam olarak hazır hale gelmeden oynatmayacağını söyledi.