Trabzonspor'un final sıkıntısı

LİVERPOOL'UN

STURRİDGE

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1'lik skorla sahadan ayrılan Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ekipleri arasına da adını yazdırdı.İlk sırada 14 puan yitiren Alman ekibi Düsseldorf yer aldı.Maç içinde yaptığı hamleler nedeniyle tepki toplayan Ünal Karaman'ın ekibiTrabzonspor, evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında da iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik skorla maçı tamamladı. Medipol Başakşehir maçında 1-0'dan oyunu koruyamadı, önce 2-1 geriye düştü, sonrasında 2-2 ile sahadan ayrıldı.İngiliz devi Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor. 23 yaşındaki kaleciyi takip eden kırmızıların, sezon sonu bordo-mavililerin kapısını çalacağı öğrenildi. Liverpool'un, genç eldiven için 20 milyon Pound (148 milyon TL) civarında bir bonservis bedeli düşündüğü iddia edildi.Kupada yarın Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Sturridge dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. G.Saray maçında kadroya alınmasına rağmen oyuna girmeyen tecrübeli futbolcu ile Karaman özel görüşerek durumu hakkında bilgi aldı ve tam olarak hazır hale gelmeden oynatmayacağını söyledi.