Ahmet Nur Çebi: Allah’ın yardımı yanımızda

KOCADAĞ'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1903 Karakartallar Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çebi'ye çocukların yaptığı resimler ve plaket takdim edildi. Başkan Çebi ise çocuklara madalya taktı. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin son dönemde yakaladığı çıkış ile ilgili soruya ise,cevabını verdi.Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Öğündük köyünde ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada büyük beğeni toplamış ve güzel görüntüler hızla yayılmıştı. Seçil öğretmene bir destek de Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan geldi. Kocadağ, Seçil Yıldız ve öğrencilerine forma ve kulüp ürünlerinin yer aldığı çeşitli hediyeler gönderdi.