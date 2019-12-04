Barcelona, Ansu Fati'nin serbest kalma bedelini yükseltti: 170 milyon Avro

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ansu Fati'nin önceden 100 milyon avro olan tek taraflı serbest kalma bedelinin 170 milyon avroya çıkarıldığı belirtildi.

Barcelona, genç futbolcusunun reşit olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında bu bedelin 400 milyon avroya çıkarılacağını da kaydetti.

Fati'nin sözleşmesinin daha önceden olduğu gibi 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu aktaran Katalan kulübü, ancak buna iki yıllık uzatma opsiyonu eklendiğini de duyurdu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 lig maçına çıkan Fati, 2 gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde 17 Eylül tarihinde Borussia Dortmund ile karşılaşan Barcelona'da sahaya çıkan Fati, bu turnuvada forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Gine Bissau doğumlu Ansu Fati, İspanya Milli Takımı'nda forma giyebilmesi için eylül ayında hızlı gelişen bir süreçle İspanyol vatandaşı yapılmıştı.