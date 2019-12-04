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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

3. Lig takımı 'u Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk edecek olan , 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:22
Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

595 GÜN SONRA KUPA MÜCADELESİNE ÇIKACAK

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

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Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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