Cimbom’da iki fire daha

BUGÜN NELER OLDU

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a Feghouli ve Lemina'dan da kötü haber geldi. Kulüpten şu açıklama yapıldı: "Fatih Terim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti