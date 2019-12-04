BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak dün ilk 11'de görev yapan Tolgay ve Deniz 4-0'lık galibiyet sonrası Yanal'a mesaj gönderdi:Kariyerimde ilk defa böyle az oynadığım bir dönem geçiriyorum. Bu formayı hak ettiğimi, göstermeye çalışacağım. Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum.4-0 kazandığımız için mutluyuz. Cuma günü de kazanmak istiyoruz. Hoca nerede şans verirse orada oynarım. Takım için nasıl faydalı olacaksam forvette bile görev yaparım. Şans geldikçe değerlendiriyorum.F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal farklı galibiyet için memnundu. Ferdi özelinde genç yıldızlarını şöyle değerlendirdi: "Taraftarlarımız bize serzenişte bulunuyor ama kaybetmeden kazanmak planlarımız içinde. Zamanında doğru hasat yaparsanız ürünü doğru zamanda alırsanız, değeri de fazla olur. Ferdi'nin önünde uzun bir süre var. Yavaş yavaş ısıta ısıta kullanmak önemli. Ben sabır diyorum."SAKATLIKTAN çıkan Vedat dün golünü attı, sevincini doktor Burak Kunduracıoğlu ile paylaştı. Kosovalı golcü, "Sakatlığımın 5 hafta süreceği söylendi ama 21. gün idmandaydım. Gece gündüz tedavimi yapan sağlık heyetine teşekkür ederim" dedi. Ligde 7 golü olan Vedat, kupada ilk golünü attıF.Bahçe'nin 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'la oynadığı yarı final maçında çıkan olaylar nedeniyle aldığı 3 maçlık seyircisiz oynama cezası dün bitti. Sarı-lacivertli taraftarın yerini tribünlere serilen pankartlar aldı.