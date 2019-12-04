Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Günün flaş transfer haberi: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor!

Günün flaş transfer haberi: Bafetimbi , 'a geri dönüyor!

'ın ligin ikinci yarısı için planladığı hücum attı ortaya çıktı: Falcao-... Gazetelerde yer alan iddialara göre Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımından ayrılmaya hazırlanan Bafetimbi Gomis, Ocak ayında yeniden Galatasaray formasını giyebilir. Oyuncu buna sıcak bakıyor. Galatasaray da mali şartlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:34
Günün flaş transfer haberi: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor!

- aşkı yeniden başlıyor... Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e satılan Fransız oyuncu, Arabistan kariyerine devre arasında nokta koyacak ve yeniden Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Günün flaş transfer haberi: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN