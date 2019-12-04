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: Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu

, 5’inci Tur ilk maçında ’ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü , "Galatasaray’ı yenebileceğimizi düşündük, gol atabileceğimizi düşündük. Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu" dedi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.12.2019 00:36
Gürses Kılıç: Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu

Tuzlaspor Teknik Direktör Gürses Kılıç yaptığı açıklamada, "Bizim kupayla çok bir hesabımız, hedefimiz yok ama Galatasaray çıktıktan sonra, buradan bir galibiyet alabilir miyiz diye hesap yapıyorduk. Galatasaray'ı yenebileceğimizi düşündük, gol atabileceğimizi düşündük. Galatasaray istekli başladı maça. Oyunun ilk bölümünde geride kabullendik maçı. Kontralarla gol atacağımızı düşünüyorduk. Kırmızı kart hiç hesabımızda olmayan bir durumdu. Oyunun son bölümünde baskı yedik. Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu. Alt liglerde de futbol oynanıyor, orada da takımlar var, kulüpler var. Sonuçta Türkiye'de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Zor olduğunu biliyorduk ama teslim olacağımızı düşünmüyorduk. Sonucunu düşünmeden keyifli bir akşam olmasını istedik. Bu keyfi verdiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

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Gürses Kılıç: Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu
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