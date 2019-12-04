Kasımpaşa - Van Spor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Van Spor Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya konuk oluyor...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve saat 14.30'da başlayan Kasımpaşa - Van Spor maçını Koray Gençerler yönetiyor. Gençerler'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Mehmet Şahan Yılmaz yapıyor. Kasımpaşa - Van Spor karşılaşması A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

* Karşılaşma, Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir ve Eyüpspor - Antalyaspor maçlarıyla dönüşümlü yayınlanmaktadır.

KASIMPAŞA - VAN SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GOL:

Dk. 18 Batuhan Er (Van Spor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, İlhan Depe, Aytaç Kara, Azad Toptik

VAN SPOR: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Ufukhan Bayraktar, Barış Gök, İsmail Güner, Batuhan Er, Sedat Komi, Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Mert Özyıldırım, Barış Sağır