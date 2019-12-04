Kupada şölen sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Kıran kırana geçen 4. Tur'un ardından Süper Lig devlerinin de katıldığı karşılaşmalarda dün oynanan 5 maçın ardından bugün de 6 mücadele yapılacak.Bugün ve yarın 11 karşılaşma ile 5. Tur'un ilk etabı tamamlanacak. 2. maçlar iseoynanacak.13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-M. BAŞAKŞEHİR FK13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR18:30 ALTAY-TRABZONSPOR20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİ - MANİSA FK16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR18:30 ÇAYKUR RİZE-YILPORT SAMSUNSPOR20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR