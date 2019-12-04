Kupada şölen sürüyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Kıran kırana geçen 4. Tur'un ardından Süper Lig devlerinin de katıldığı karşılaşmalarda dün oynanan 5 maçın ardından bugün de 6 mücadele yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan eşleşmeler A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak.
Bugün ve yarın 11 karşılaşma ile 5. Tur'un ilk etabı tamamlanacak. 2. maçlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta
oynanacak.
BUGÜN
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-M. BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
YARIN
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİ - MANİSA FK
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZE-YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR