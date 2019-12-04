Liverpool 5 - 2 Everton (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 15 haftasında Liverpool ile Everton arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Liverpool 5-2'lik skorla galip olarak tamamlayarak, 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Karşılaşmada Liverpool 6. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü pekiştirmek isteyen Liverpool, Xherdan Shaqiri ile farkı 2'ye çıkardı.

Everton rakibinin gollerine karşılık, Michael Keane'in kaydettiği golle cevap verdi. Ancak, 31. dakikasında sahneye Divock Origi çıktı skoru 3-1'e getirdi.

Liverpool'un İlk iki golünün asistini yapan Sadio Mane, 45. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Everton ise bu gole 45+3'te Richarlison ile cevap verdi. Böylelikle karşılşama ilk 45 dakikalık süresi 4-2'lik skorla sona erdi.

90. dakikada Wijnaldum sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı ve maçın skorunu ilan etti.