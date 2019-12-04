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2 - 1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere 'in 15. haftasında 'ı evinde konuk eden , karşılaşmayı 2-1'lik skorla galip olarak tamamladı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 01:16
Manchester United 2 - 1 Tottenham (MAÇ SONUCU)

İngilere Premier Lig 15. hafta maçında Manchester United evinde konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Karşılaşmada ManU forması giyen futbolcu Rashford, 6. dakikada maçın ve takımının ilk golünü atarak kızıl şeytanlara üstünlüğü getirdi. Tottenham 39. dakikada Dele Alli'nin imza attığı golle skora denge getirdi ve ilk 45 dakikalık yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

ikinci 45 dakikalık yarının başlarında Rashford tekrar sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti.

Maç sonucu: Manchester United 2 - 1 Tottenham

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Manchester United 2 - 1 Tottenham (MAÇ SONUCU)
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