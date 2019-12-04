Manchester United 2 - 1 Tottenham (MAÇ SONUCU)

İngilere Premier Lig 15. hafta maçında Manchester United evinde konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Karşılaşmada ManU forması giyen futbolcu Rashford, 6. dakikada maçın ve takımının ilk golünü atarak kızıl şeytanlara üstünlüğü getirdi. Tottenham 39. dakikada Dele Alli'nin imza attığı golle skora denge getirdi ve ilk 45 dakikalık yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

ikinci 45 dakikalık yarının başlarında Rashford tekrar sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti.

Maç sonucu: Manchester United 2 - 1 Tottenham