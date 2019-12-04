Mustafa Cengiz’den Arda Turan yorumu

BUGÜN NELER OLDU

1905 GSYİAD'daki seçime katılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi: "Falcao en az iki yıl Galatasaray'a hizmet etmek istiyor, inşallah sakatlığını atlatacak. Ömer iyi performans gösteriyordu, haklı da haksız da olsa, kartın rengi ne olursa olsun o reaksiyonu göstermemesi gerekirdi. Ancak rakip futbolcunun (Pereira) da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı! TFF ile ilgili konuşmaları nedeniyle G.Saray tarihinin en ağır cezalarını almış başkanıyım. 150 gün ve 100 bin TL ceza aldım. Sosyal medya hesabından ince bir gönderme yaptık. Bu görsel birçok şeyi ifade ediyor. Yediğimiz gol pozisyonunda (Marcao- Sörloth) biz de neden boş bıraktı diye baktık, hiçbirimiz anlamadık. VAR bunun görülebilmesi için var. Maçtan 1 saat sonra gelen görüntüler hiçbir işe yaramaz. Golü yiyeni de atanı da mutlu etmez. 7 puan da kapanır, 17 puan da kapanır. Fatih hocaya 'Söylemi böyle değiştir hocam' dedim." Başkan, Arda Turan ve Onyekuru için de, "Arda için gelen bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Onyekuru'da ocak ayını bekliyoruz. Mevlam neylerse güzel eyler" dedi.