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'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:24
Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

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Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu
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