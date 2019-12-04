Yerli Aslan A Spor’da

BUGÜN NELER OLDU

10 gün içinde Başakşehir, Club Brugge ve Trabzonspor ile birbirinden zorlu üç maç oynayan Galatasaray'da bazı isimler dinlendirilecek.gibi as oyuncuları ilk 11'den kesecek olan Fatih Terim,Deneyimli çalıştırıcı savunmada Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir, orta sahada Selçuk İnan, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz,Yabancı oyuncularının büyük bölümünü kenarda tutmak isteyen Terim, iki futbolcuyu ise zorunlu olarak oynatacak. Stoperde Ryan Donk ile sağ bekte Mariano'nun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maç trafiği ve sakatlık raporunu hazırlarken G.Saray'dan Falcao'yu da örnek olarak inceledi. Kolombiyalı yıldızın geçtiğimiz sezon Monaco'da 57 maça çıktığına ve yüzde 50'sini en az 5 günlük dinlenme olmadan oynadığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca oyuncunun milli takımın da eklenmesi ile birlikte toplam 100 bin km yolculuk yaptığına vurgu yapılırken, bir yıl içinde 9 gün kışın ve 23 gün de yazın izin yapabildiği açıklandı.