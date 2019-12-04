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maçları hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası programı

’nda 5. tur maçları başladı. Kupa fikstürü dün akşam oynanan müsabakalar ile start alırken futbolseverler, bugünkü maçlar öncesi Ziraat Türkiye Kupası programını araştırmaya başladı. Bu bağlamda “Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu arama motorlarında günün en çok araştırılan soruları arasında öne çıkıyor. Kupa maçlarının canlı yayınlarını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için, ZTK maçlarının oynanacağı tarih ve saat bilgisini paylaştık.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:02
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? ZTK maçlarının dün itibarıyla start alması ile birlikte bugünün ilk saatlerinden itibaren Ziraat Türkiye Kupası fikstürü araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak üzere kıyasıya mücadele içerisinde olan takımların yer aldığı kupa organizasyonunda bugün, 5. tur karşılaşmaları oynanacak. Saat 13:00 itibarıyla başlayacak olan kupa fikstüründe bugün hangi takımların maçları var? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası programı ile ilgili merak edilenler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 4 Aralık 2019 programı ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:

  • 13.00 Hekİmoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)
  • 13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)
  • 14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)
  • 20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

TFF tarafından her yıl düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, ulusal çapta bir futbol organizasyonudur. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen 2019 Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ve A Spor'da canlı, HD olarak yayınlanıyor.

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