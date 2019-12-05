Abdullah Avcı'dan Erdoğan Kaya ve Caner Erkin açıklaması

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teknik direktörü , 5. tur ilk maçında 24 Erzincanspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın ortaya koyduğu performanstan tatmin olmadığını belirten Avcı, A takımla çıktığı ilk maçta golle tanışan 18 yaşındaki stoper ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan hakkında konuştu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.12.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 23:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor galibiyetinin ardından, "Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş sahasında 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincanspor'u oyun olarak tebrik ettiğini ifade ederek, "Ligdeki durumları da iyi, onlara başarılar diliyorum. Bizim açımızdan da kupalarda bütün takımlarda oluyor; Erdoğan ve Erdem'in forma alması. Erdoğan'ın gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 oyuncu bizden çıkıyor milli takıma. Altyapıya bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bunun sayısını çoğaltırız.

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"Bugün skordan memnunum. Ama oyundan parça parça iyi şeyler var. Futbol bugün oyunu ligler arasında fark olsa da artık teknik adamların gelişmesiyle beraber oyunlar zorlaşıyor. Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi. Umarım bir sonrakinde daha da gelişerek gider" diye konuştu.

Abdullah Avcı'dan Caner Erkin açıklaması

"Caner'in devam etmesinden yanayım"

Caner Erkin ile alakalı görüşlerini de aktaran Avcı, "Caner'i 16 yaşında genç milli takıma aldım. Bugün oraya baktığımda sol bek, iç orta saha olarak kullandım. Böyle oyuncular kolay kolay çıkmıyor. Oyun aklı var, yeteneği var. Caner'in mukavelesi bitiyor ve ben bir teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetim kuruluyla onun arasında" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı'dan Erdoğan Kaya ve Caner Erkin açıklaması
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