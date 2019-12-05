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Cenk Tosunlu 'da teknik direktör 'nın görevine son verildi

Milli oyuncu 'un formasını giydiği ve geride kalan 15 haftada 'de topladığı 14 puanla 18. sırada yer alan 'da teknik direktör 'nın görevine son verildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada gelişme duyrulurken cumartesi ligde oynanacak Chelsea maçında takımın başında Duncan Ferguson olacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.12.2019 23:49
Cenk Tosunlu Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi

İngiltere Premier Lig'de milli sporcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marco Silva'nın kulüpten ayrılışını onaylıyoruz, kulübümüz en kısa süre içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, ligde 14 puanla 18. sırada bulunan Everton ile bugüne kadar 61 maçta 1,41'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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Cenk Tosunlu Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi
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