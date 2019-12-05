Hedefimizden sapmayacağız

F.BAHÇE
Başkanı Ali Koç'tan VAR ve hakem kararlarına sert sözler geldi. Koç, "Göztepe maçında zirve noktasına gelen endişelerimiz, hakem hataları, MHK'nın davranışları, TFF'nin gelişmelere tepkisiz kalması, gündemimizi sadece ve sadece futbola odakladı"
dedi ve şöyle devam etti: "
TFF kararlarından başlayarak hakem atamalarında, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır. Buradan tarafımızca çıkarılan mesaj; VAR sisteminin, pozisyon Fenerbahçe'nin lehine iken başka, aleyhine olduğunda ise bambaşka şekilde kullanıldığıdır. Maksadını tahmin etmekte zorlanmadığımız bu gelişmeler bizleri hedefimizden saptırmayacaktır."