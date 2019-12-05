Hedefimizden sapmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Ali Koç'tan VAR ve hakem kararlarına sert sözler geldi. Koç, "dedi ve şöyle devam etti:TFF kararlarından başlayarak hakem atamalarında, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır. Buradan tarafımızca çıkarılan mesaj; VAR sisteminin, pozisyon Fenerbahçe'nin lehine iken başka, aleyhine olduğunda ise bambaşka şekilde kullanıldığıdır. Maksadını tahmin etmekte zorlanmadığımız bu gelişmeler bizleri hedefimizden saptırmayacaktır."