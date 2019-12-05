Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hedefimizden sapmayacağız

Hedefimizden sapmayacağız

Başkanı , hakem ve VAR kararlarını eleştirerek, “Maksadını tahmin etmekte zorlanmadığımız gelişmeler bizleri hedefimizden saptırmayacaktır” ded

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Hedefimizden sapmayacağız
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'tan VAR ve hakem kararlarına sert sözler geldi. Koç, "Göztepe maçında zirve noktasına gelen endişelerimiz, hakem hataları, MHK'nın davranışları, TFF'nin gelişmelere tepkisiz kalması, gündemimizi sadece ve sadece futbola odakladı" dedi ve şöyle devam etti: "TFF kararlarından başlayarak hakem atamalarında, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır. Buradan tarafımızca çıkarılan mesaj; VAR sisteminin, pozisyon Fenerbahçe'nin lehine iken başka, aleyhine olduğunda ise bambaşka şekilde kullanıldığıdır. Maksadını tahmin etmekte zorlanmadığımız bu gelişmeler bizleri hedefimizden saptırmayacaktır."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefimizden sapmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN