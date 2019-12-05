İtalyan gazetesinin "Black Friday" manşeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında yarın akşam Inter ile Roma arasında oynanacak olan önemli maç öncesi, Corriere dello Sport'un manşeti ülkede bir süredir önü alınamayan ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Inter'in Belçikalı siyahi forveti Romelu Lukaku ile Roma'nın İngiliz siyahi stoperi Chris Smalling'in fotoğraflarını kullanarak, "Black Friday (Kara Cuma)" manşetini atan Corriere dello Sport'a başta iki kulüp olmak üzere pek çok taraftar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Inter kulübü Twitter hesabından "Her türlü ayrımcılığa her zaman karşıyız ve hep karşı olacağız." ifadeleriyle söz konusu manşete tepki verdi.

Roma kulübü ise Twitter hesabından yaptığı ironik paylaşımda, "Hiç kimse: Kesinlikle kimse: Tek bir ruh değil: (bakınız) Corriere dello Sport yazarı" ifadeleriyle ırkçılığa karşı kimsenin yek vücut olmadığına ve böyle bir başlığı bu gazetenin yazabildiğine dikkati çekti.

Fiorentina kulübü de söz konusu manşete Twitter hesabından, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

GAZETE DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Corriere dello Sport Direktörü Ivan Zazzaroni ise gazetenin internet sitesinde yankı bulan manşetlerine ilişkin zorunlu bir açıklama yaptı.

Zazzaroni, bugünkü manşetlerine ilişkin "Farklılığa övgü" başlığını attığı açıklamasında, bazı sosyal medya kullanıcılarının klavyelerini kullanarak kendilerine çamur attığını savundu.

"Black Friday" başlıklarının anlamak isteyenler için farklılığın övgüsü, farklılığın gururu ve zenginliği olduğunu kaydeden Zazzaroni, "Roberto Perrone'nin harika şekilde kaleme aldığı üzere bu masum bir başlık, içinde zehir bulunan zehirli kişiler tarafından zehirli hale getirilir." ifadesini kullandı.

Inter ile Roma arasında yarın oynanacak maçı, geçen yıla kadar Manchester United'dan takım arkadaşı olan bugün biri Inter'de diğeri Roma'da top koşturan ve yarınki mücadelede saha içinde sık sık karşı karşıya gelmesi beklenen iki siyahi oyuncu (Lukaku ve Smalling) üzerinden "Black Friday" başlığıyla ele almıştı.

Haberin girişinde, özellikle ABD'de alışverişte cuma günleri büyük indirimi çağrıştıran "Black Friday" sözüne atıf yapılarak , "(Irkçı tezahürat) 'Buu' diyenlere karşı, bebekler gibi 'ooh' demeliyiz. Yarın büyük bir Kara Cuma. Sezon sonu indirimi olduğu için değil aksine şampiyonluk yolunda sezon boyu unutulmayacak bir maç yaşamak için önemli bir gün." ifadeleri kullanılmıştı.