Kırklarelispor - Gaziantep FK (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Selahattin Altay yapıyor. Kırklarelispor - Gaziantep FK maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

KIRKLARELİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

KIRKLARELİSPOR: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu, Burak Sürmeli, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Deniz Ataç, Mert Sinan Pekesen

Yedekler: İbrahim Demir, Serkan Sözmen, Ümit Can Tokcu, Yusuf Çelik, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Malik Karaahmet

GAZİANTEP FK: Yuri Lodygin, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Furkan Soyalp, Bartlomiej Pawlowski

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Jefferson, Güray Vural, Ali Ateş, Olarenwaju Kayode